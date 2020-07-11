內地獨居成年人口明年邁向1億　單身經濟崛起

國家民政部周五（10日）公布，全國單身獨居成年人口預計到2021年將上升至9200萬人。報道指，隨着獨居族人口不斷壯大，「單身經濟」也隨之而起。

數據顯示，2018年全國的單身成年人口高達2.4億人，當中超過7700萬人是處於獨居狀態。過去有不少研究指出，內地年輕單身族由於沒有成家立室的念頭、也沒有經濟壓力，是令單身經濟漸漸形成的原因。有電商平台近一年的數據顯示，一人份量的米、細樽裝的酒等「一人食」商品，同比增長高達30%。上月中內地電商平台舉行促銷活動期間，自熱小火鍋同比增長80%，方便米飯同比更飆升800%。

在家電行業，一股「迷你風」也正在盛行，小容量、高顏值、多功能的小家電應運而生，成為單身群體的新寵。在不少電商平台，個別品牌的單人電飯煲、小型雪櫃等商品，月銷甚至上萬。

由於單身經濟的消費特點是追求生活質素，除飲食和小家電行業外，圍繞單身族的健身、旅遊、化妝品、寵物和職教等行業發展亦被看好。有業內人士稱，單身經濟是社會發展到一定階段的必然產物，對於單身人群的不同選擇，社會應該更加包容，並提供更精準的商品和服務。