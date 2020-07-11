號稱全球最大關公像　地基沉降兼屬違建

內媒近日報道，位於湖北荊州、號稱全球最大的關公像正在沉降，且屬違建，關公文化展示中心未經過消防驗收便開門營業。負責建設的公司則回應指，關公雕像屬藝術品，是否須經規劃許可及如何規劃是一個「新課題」。

關公雕像坐落在關公義園，高48米的雕像下是一棟兩層高的建築，名為關公文化展示中心。關公義園於2016年6月開園，對外宣稱為荊州旅遊的新地標，唱好文化旅遊，但4年多過去，慘淡經營收場。關公文化展示中心還被揭未經過消防驗收便營業，雕像基座正在沉降，且屬於違法建設。

內媒近日在園區觀察，發現展示中心與地面相接處均有縫隙，縫隙最寬處約7厘米；展示中心台階附近，有的地板已經凹陷，與水平面呈30度彎曲。該園由鄂旅投公司旗下的荊州旅遊投資開發集團有限公司（簡稱荊旅集團）投資建設，總工程師王維指發現關公基座正在沉降後，已聘請第三方機構在像體四周佈置觀測點監測。王維解釋，關公雕像像體本身結構沒有問題，沉降是指雕像基座下方的回填土沉降。上述的裂縫和地板凹陷均是回填土沉降所致。

王維同時承認，雕像的確未得到規劃部門許可，指當年在設計工程圖紙時，雕像基座以下的部分都已標識清晰，基座以上的雕像是藝術品，很難把各項參數量化並標識清楚，因此只畫了個示意圖，基座以上的部分未獲規劃許可。

去年6月，荊州市自然資源和規劃局給荊州市城管委員會發的一份函件，顯示荊旅集團在荊州古城東南側建設的關公聖像基座上的雕像未經規劃許可，請依法查處。同年8月，荊州市城管委責令荊旅集團於2019年9月30日前予以整改。

荊州市城管委執法督查科負責人表示，發函一年多了，荊旅集團並未反饋整改情況。荊旅集團相關部門負責人則稱，未收到市城管委要求整改的函件，還說「這麼大一座關公雕像，怎麼可能未經規劃許可？”」