免稅購物首周金額衝4.5億人民幣　化妝品最熱銷

內地海關總署周五（10日）發布數據，海南省免稅政策實施首周，旅客累計購物金額高達4.5億元（人民幣，下同，約5億港元），免稅額將近6600萬元（約7400萬港元）。在眾多商品當中，化妝品的購買量和金額總值均居於首位。

統計顯示，免稅政策實施首周購買量前三的商品，分別為化妝品、香水和首飾，各佔總購買量的83.5%、4.7%和1.8%。按金額排名，前三位為化妝品、首飾和手錶，分佔51.3%、14.1%和11.9%。換言之，當地一周內便售出約值2.3億元（約2.55億港元）的化妝品。

化妝品之所以成為最搶手的商品，原因是免稅政策下，該商品於海南的訂價較日韓、新加坡、法國和香港等主要市場平均售價低10%至20%。除上述商品外，手機、酒同樣熱銷，且出現備貨不足的情況。

統計又顯示，政策推出後首周，當地購物旅客每日在1萬人次左右，日購物金額約6000萬元（約6700萬港元）至7000萬元（約7850萬港元）。至於購物旅客人次按省份排名，前三位分別來自海南、四川和湖南，佔所有旅客人次8.1%、7.7%和7.2%。若按人均消費金額統計，出手最闊綽則是來自浙江、上海和江蘇的旅客，人均消費金額為9000元（約1萬港元）至1萬元（約1.1萬港元）之間。

海關總署再提醒，為防範倒賣、代購、走私等行為，將加強與其他部門的聯繫進行聯合懲治，違規者將納入信用記錄，且3年內不得購買免稅商品，如構成犯罪，將依法追究刑責。

另海南省財政廳、商務廳、市場監管局同日發公告稱，根據財政部《海南離島旅客免稅購物商店管理暫行辦法》等相關規定，按照經營品牌、品種、價格和國際三同步的原則，將採用招標等方式有序引入適度競爭，提高免稅經營服務的質量。