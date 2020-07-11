小學男生校內受欺凌　無交保護費被刀割

陝西一名6年級學生小明（化名）近大半年在寄宿學校遭欺凌，每周要交「保護費」，否則被蒙頭毆打，甚至刀割。小明的哥哥日前發現事件，父親其後到學校要求查明，校方經初步調查，並給出處理建議。至周三（8日），小明父親去學校收拾孩子被褥時，赫然發現被褥上有大片血漬。

由去年下半年開始，與小明同級但不同班的另外4名男生要求小明交保護費，否則4名男生會拳腳相向，最多時小明一次被搶走250元（人民幣，下同，約276港元）。小明憶述：「有時確實沒錢，他們4個就拿刀割我，有時也會莫名其妙被欺負。」

在上月8日晚，因沒交保護費，4名男生蒙住小明的頭毆打，之後把他帶到洗漱間潑冷水，小明掙脫後跑回宿舍，開始流鼻血及咳出血。同學通知宿管阿姨，但對方只說會將此事告訴蔣主任。

小明回憶，從那晚至7月8日，又遭遇了8次欺凌，其中6次被毆打、2次被用磚塊砸。小明的父親到學校了解，校方拿出了處理意見，4名男生退還費用，並額外補償1000元（約1100港元），4名男生當面道歉並由家長帶回教育，但最後只有一名男生和家長道歉。