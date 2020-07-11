男子自柬埔寨回國不適　經檢測確診患登革熱

江蘇省句容市近日爆出登革熱疫情，周六（11日）凌晨發通報稱，一名曾到柬埔寨務工的男子，返回當地後經檢測，證實感染登革熱。但通報發出的時間，卻與患者確診的時間相距3個多月。

通報顯示，該名患者為29歲孫姓男子，是句容市茅山鎮人，任職南京市某裝修公司。今年2月26日，孫某乘飛機赴柬埔寨西哈努克市西崗鎮務工，3月15日由乘機自柬埔寨回國，同日下午抵達深圳寶安機場。按照新冠肺炎疫情防控規定，孫某在深圳接受隔離醫學觀察，期間進行新冠病毒核酸檢測，結果顯示無感染。

3月18日下午，孫某乘機由深圳飛往南京祿口機場，晚上由親屬和村幹部開車接返家中，繼續接受居家隔離觀察。3日後，孫某因出現畏寒、頭痛、發燒、胸痛、乏力等症狀，由救護車送到市人民醫院就診，經肺部X光檢查未見明顯異常，於門診接受抗感染治療未見明顯好轉。

3月22日，醫院以發燒、喉痛兩日將孫某收治到感染科住院治療，檢查發現其喉部充血，兩側扁桃腺腫大，表面少許化膿。翌日院方替其採集血清和深喉檢測樣本送到鎮江市疾控中心檢測，3月24日回覆無感染新冠病毒，惟登革熱核酸檢測則顯示受感染。經過治療，孫某同月30日已病愈出院，而他的住所及周邊亦按規定進行滅蚊處理。