全省防汛應急響應升至一級　鄱陽縣成澤國

內地暴雨持續，多地受災。江西省防汛抗旱指揮部周六（11日）將全省的防汛應急響應，提升至最高的一級。上饒市鄱陽縣14座圩堤，因出現漫堤缺口險情，全縣成一片澤國，不少房屋已淹沒至一層；當中三座單退圩堤自2002年加固後，18年來首次進洪，當局出動各類工程車輛展開圍堵作業。

長江湖口站目前水位已升至21.69米，超出警戒水位2.19米，位於湖口縣鄱陽湖區的皂湖、泊洋湖、南北港三座單退圩堤，自周五（10日）早上8時許相繼進洪；防汛部門在各區外壩壓緊防浪三色布，運輸石料進行圩堤加固工程。

另針對鄱陽縣及上述圩堤漫潰洪災，應急管理廳亦派出各類工程車輛，爭分奪秒展開圍堵作業，多輛卡車先後前往漫潰處搶運石塊土方。截至周五晚8時，當局已於現場累計封堵填築土石方2200方，填築缺口約8米。

江西省應急管理廳表示，7月以來，全省北部及中北部和地區多次遭受暴雨或大暴雨襲擊，降雨總量達到往年3倍以上，平均214毫米，列1950年以來歷史首位。鑑於當前防汛形勢，根據《江西省防汛抗旱應急預案》規定，並經請示省防指總指揮同意，決定周六早上10時將防汛II級應急響應提升至I級；另要求各地各部門加緊分工和預案規定，積極做好防汛工作。