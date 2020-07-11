虎門大橋沙灘驚現逾20噸豬蹄　警方正調查來源

東莞市虎門鎮政府官方微博消息，虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面上以及沙灘上驚現大量豬蹄和內臟，估計超過20噸。為免豬蹄在高溫下腐爛變質，影響周邊的景觀和環境，市政部門派人清理，目前已清理完畢。至於該批豬蹄來自何方、貨主是誰、為何被沖到水裏，有待公安部門調查。

虎門海戰博物館管理人員表示，周五（10日）深夜約11時，已有小量豬蹄漂上沙灘，由於夜已深，打算翌日上班才清理。不料翌日上午，驚訝地看到成千上萬的豬蹄幾乎鋪滿沙灘，遂聯繫虎門市政部門前來支援。此外，亦有目擊者稱周五晚7時左右，在沙田恒大御景半島對出位置，見到有委多豬蹄漂浮。

虎門市水務局相關負責人李先生表示，發現豬腳和內臟的海岸有近一公里長，目測有幾十噸，「發現時海上剛退潮，這些發臭的豬腳和不明動物內臟明顯來自水上，但是海上漂來，還是上游河道漂來的，情況不明」。

市政部門發現，出現豬蹄的地方遠不止海戰館前的這片沙灘，附近海岸線都出現了這種情況。專家指出，按照常理，正常的豬蹄密度比較大，不會浮於水面，只有在長時間浸泡發脹後才會漂浮起來，懷疑豬蹄曾在海中浸泡了一段時間。對於清理上來的豬腳和內臟，將聯合防疫部門進一步處理。