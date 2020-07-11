無國界記者：多名維權人士健康堪憂　籲華盡快釋放

無國界記者組織周五（10日）指出，中國目前至少有114名因維權或爭取自由的人士，仍被關押在監獄；當中有部分人被判處無期徒刑，至少有10人健康堪憂，若無法立即獲釋恐有生命危險。另指出中國是全球監禁記者最多的國家，今年世界新聞自由指數在180國家排名第177名。

名單包括長期關注新疆少數民族議題、因分裂國家罪被中國當局判處無期徒刑的維族學者伊力哈木・土赫提。據報道，其女兒在2017年後就沒見過父親；無國界記者指出，伊力哈木身患心肺疾病、體重明顯下降，前年底後他的健康狀況也不得人知。

此外，「六四天網」負責人黃琦，去年被控「故意洩漏國家秘密」和「為境外非法提供國家秘密」2項罪名，獲刑12年。報道指，他曾在獄中和勞改營度過多年，導致心臟和肝臟存有健康問題。無國界記者曾在去年7月致信中方呼籲特赦黃琦，惟未獲回覆。

其他人士包括新疆維權人士張海濤；被指涉及程翔間諜案的社科院學者陸建華；民間組織「中國人權觀察」創辦人秦永敏；「六四天網」負責人黃琦；香港晨鐘出版社負責人姚文田；香港銅鑼灣書店前老闆桂民海等。