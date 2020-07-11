新冠肺炎：中高風險以下地區　進出北京無需核酸證明

北京市周六（11日）召開新冠疫情防控工作新聞發布會，市委宣傳部副部長徐和建宣布，全國除了中高風險地區之外，其他地區進出北京市無需核酸證明。新發地市場牛羊肉大廳的商戶，即日起開始解除隔離，但因病毒溯源關係，大廳目前仍还需要繼續封閉。

徐和建指出，全國中高風險地區進京人員，需持有到北京前、7日內的核酸檢測陰性證明；而其他以下風險地區進京人員，需持健康碼「綠碼」，測溫正常，且做好個人防護的前提下，可自由有序流動，不需在進入市內時提供核酸檢測陰性證明。

中國疾病預防控制中心消毒學首席專家張流波表示，新發地市場的已經過嚴格的消毒過程控制和結果評價，383個點位點位消毒效果均合格。市場環境在消毒完成後已達到無害化，原有的污染已經被封閉消除；惟因應病毒溯源工作，牛羊肉大廳還需繼續封閉一段時間外，而其他區域已可恢復常態。

會上又介紹一宗首發病例，患者為個體經營人員，每日到新發地市場進貨，居住於海淀區永定路某社區。確診前有同樓層鄰居串門，且均未戴口罩。該樓先後有6名居民相繼確診，另有2名曾到該樓如廁的外來人員先後確診；其中3人傳染5名家庭成員。至此，該起聚集性疫情共13人確診。

此外，國務院聯防聯控機制同日舉行發布會，介紹鞏固防控成果、保障婦幼健康有關工作情況。北京大學第三醫院產科主任、主任醫師趙揚玉，就新生兒出生檢出新冠病毒一事回應，指按目前總體的研究分析，還沒有足夠的證據證明孕婦感染的新冠病毒可以導致胎兒的垂直傳播。