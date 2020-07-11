未及時清理水壩雜草　6幹部防汛不力受懲處

長江流域連月暴雨釀洪災，多地加緊防汛。中紀委周六（11日）通報，湖北省大冶市有6名幹部因在防汛工作中，存在「敷衍、遲滯、虛假整改」等情況，受到黨紀政務處分或組織處理。其中殷祖鎮農辦主任黃開華被黨內嚴重警告，董家口水務站負責人趙利林被黨內警告，洪口村支書馮廷治遭撤銷黨內職務。另殷祖鎮黨委書記柯紅雲等3人，分別被黨紀政務處分或組織處理。

據通報，大冶市防汛督查組上月12日在檢查大冶市殷祖鎮董家口水庫防汛工作時，發現該水庫日常管護不到位，壩體外斜坡有大面積雜草未及時清除，影響壩體查險排險，遂將該問題反饋給陪同檢查的黃開華、趙利林，要求迅速採取有效措施及時除草。

至周一（6日），督查組再次檢查董家口水庫防汛工作時，發現問題依舊，當晚便將情況反饋給鎮黨委書記柯紅雲、鎮長吳艷，要求及時安排人員除草。督查組周二（7日）再度檢查時發現，僅壩底小部分雜草被清除，壩體仍有大量雜草。工作人員又發現水庫堤壩坡面有2處滲水、1處局部小範圍塌陷，經專家到場勘查，確認是堤壩散浸，排除管湧險情。

參與水庫督查的市紀委監委工作人員胡翠蓮認為，雜草如不及時清除，汛期巡查時會很難發現水庫壩面出現險情，且影響排洪，給水庫帶來重大安全隱患。她又指，督查組將問題反饋後，趙利林認為此事應由鎮政府負責處理，未予跟進整改；黃開華及鎮主管農業水利的黨委委員羅振龍以未收到督查組書面反饋意見為由，未採取任何整改措施。

目前，董家口水庫壩體雜草已全部清除。根據專家組建議，殷祖鎮對滲水位置進行砂石回填等反濾導滲措施，並派人巡查觀察，壩體暫未發現異常。