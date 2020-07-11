永和區路陷致房屋傾斜　逾百居民緊急疏散

台灣新北市永和區一處地盤周六（11日）上午發生路面坍塌，瓦礫壓破地下天然氣管道，造成天然氣外洩，多幢房屋傾斜。消防趕到現場後，緊急疏散附近民眾，並布置水線灑水降溫。另市府工務局也派員前往搶修，穩固地基。路陷原因有待調查鑑定。

通報指，永和區文化路一處住宅地盤當天上午10時39分，疑因施工造成地基流失，導致地面塌陷，附近民宅結構受損，幸無人受傷。路陷影響6幢民宅及30戶，緊急疏散65人，並預防性疏散50戶38人，共計80戶、103人。

民眾目前均被安置於永和區2處旅社。另受地下管道被壓破影響，附近共172戶暫停天然氣供應、42戶暫停供水。市災害應變中心已成立前進指揮所，召集工務局、水利局、經發局、警察局、消防局、永和區公所、台電及天然氣公司進駐，進行緊急搶災及居民安置工作。

市工務局負責人指出，當局已第一時間調動混凝土車到場，向塌陷處灌漿，先穩固地基；另當局也聯繫消防到場，拉水線向地盤內灌水，讓地盤內、外壓力平衡，盡快完成初步路面搶修，避免災情擴大，後續將交由土木工程師、結構工程師鑑定與調查坍塌發生原因。