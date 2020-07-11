老人院8旬翁持剪刀殺人　3死4傷

內蒙古赤峰市紅山區悅心老年公寓一名81歲王姓男院友周四（9日）晚持剪刀行兇，造成院友及護士3死4傷，其中2人當場死亡、1人送搶救無效。事後，王男被警方當場抓獲。警方正在調查他的行兇原因。

赤峰市民政局通報稱，事發後已下發了《關於開展「一老一小」服務機構安全生產檢查的緊急通知》，並召開養老機構安全生產檢查行動專項部署視訊會議，組織各旗縣區民政部門開展養老機構、兒童福利機構安全工作全面排查。同時，市民政局成立了3個安全工作督察檢查組，對旗縣區安全生產排查情況開展督察和抽查。

該公寓已實施封閉式管理。周六（11日）上午，有大批家屬前來探親，但被拒絕進入，保安人員建議電話或視訊通話探望。知情者表示，案件中被害的主要是護士，行兇的老翁與妻子一同住在該院。

現場有一名80多歲的老人前來了解情況，他近期探訪了多家老年公寓，準備選定一家入住。他表示：「住老年公寓最擔心的是不和睦，鬧矛盾，尤其遇到一些性格不合群的人。比如一些公寓一個房間是五六個人合住，或者兩個人合住，老人要求和誰住，或者換哪個房間住，沒有滿足他們就生氣。」他又指，看到了政府機關的通報，了解事情經過後感到很憤怒，「雖然法律規定75周歲老人可能不會死刑，但也不能這麼幹啊。太過分了」。

公寓門口張貼的「悅新老年公寓簡介」顯示，該公寓於2015年成立，是一所護理型養老院，可同時容納200多人入住。現場一位工作人員表示，公寓現約150名老人入住。而該院公示板的「員工欄」上，有數名護士的照片被取下，公寓負責人拒絕接受內媒採訪，僅回應「去問政府機關」。