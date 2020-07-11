新冠肺炎：航空業第2季虧損342.5億人民幣　較首季減少

中國民航局近日公布，今年第2季整體虧損342.5億元（人民幣，下同，約384億港元），比首季減少虧損38.5億元（約43億港元），上半年整個行業虧損740.7億元（約830億港元）。民航局指，下一步將加大宏觀政策扶持力度，激發市場主體自身活力。

受新冠肺炎疫情衝擊，航空業2月份虧損246億元（約276億港元），創歷史單月最大虧損紀錄。6月份虧損76.2億元（約85億港元），較2月份減虧170億元（約190億港元），較5月份減虧38億元（約42億港元）。

今年上半年，民航業旅客運輸量1.5億人次，僅為去年同期的45.8%；貨郵運輸量299.7萬噸，為去年同期的85.2%；飛機日利用率為5.2小時，去年同期則為9.3小時；正班客座率68.6%，去年同期為83.3%。數據顯示，6月旅客運輸量3073.9萬人次，為去年同期的57.6%，自2月以來行業旅客運輸同比增速逐月回升。

民航局認為，目前民航運輸生產總體保持穩健恢復態勢，其中國際航空貨運能力較疫情前提升顯著。今年6月，中外航空公司平均每周執行定期貨運航班2390班，比疫情前的每週1014班增加135.7%。全行業共完成貨郵運輸量57.8萬噸，達到去年同期的94.2%。

為促進行業穩定發展，民航局將在前期出台的16項扶持政策基礎上，再出台財經政策、行業政策、貨運政策等方面的8項扶持政策，這「16+8 」項扶持政策預計將為航空公司年減負約100億元（約112億港元）。