警破洗錢團夥刑拘21人　涉額達4億人民幣

山西省公安廳上周五（10日）通報，陽泉市警方近日搗破一個為境外賭博網站和電騙團夥提供資金結算、轉賬洗錢的犯罪團夥，於山西、河北、陜西等地同時收網，拘捕21名疑犯，涉及案件30多宗，涉案金額高達4億元（人民幣，下同，約4.4億港元）。目前，21名疑犯全部被刑事拘留，案件仍在調查當中。

警方上月10日接獲線宗，指陽泉市郊區隱藏一個為境外賭博網站提供資金結算服務的犯罪團夥，遂組建專案組展開調查。經大數據分析研判，警方初步掌握該團夥的組織架構和主要涉案人員情況。鑑於案情重大，警方上月23日晚開始，多警種聯動組成5個抓捕小組，分別在陽泉市城區、郊區，以及河北石家莊、槁城，陜西西安5地同步收網，搗破5個據點拘捕21人，並繳獲21部電腦、3部平板或手提電腦，40部手機，202張銀行卡，凍結資金31.4萬元（約35.2萬港元）。

經查明，團夥首腦趙某從今年4月起，與程某、郭某等人合作開發某支付平台，並通過該平台為境外賭博網站代收款項，從中收取手續費牟利。隨着業務愈做愈大，趙某更把部分生意分流給位於石家莊的劉某、杜某等人。至案發前，該團夥為境外20至30家賭博網站或電騙團夥提供資金結算、贓款轉移等服務，日資金流水在600萬元至1000萬元（約660萬至1100萬港元）不等。