嫌電費太貴起爭執　男子持刀捅死抄錶員候判

江蘇南京市一名42歲耿姓男子早前因不滿電費太貴，與一名楊姓抄錶員發生爭執，竟持刀砍死對方。案件上周五（10日）在市中級人民法院以視像形式審訊，檢方考慮到耿男有多次犯案前科，向法院求處無期徒刑以上量刑，法庭則認為案情重大，未有當庭宣判。

事發於今年1月13日晚上8時許，死者楊男來到耿男經營的生蠔店抄電錶，當時耿男在店內喝酒。楊男其後告知耿，該店使用近4000度電，每度電收費1.2元（人民幣，下同，約1.4港元）。耿認為電費太貴，楊解釋因為是商業用電，「不滿可以向老闆（房東）反映」，雙方發生爭執。期間，耿一度恐嚇「你信不信我拿刀砍你？」 楊叫囂：「你有本事就砍。」 於是，耿便拿了一把菜刀和一把蠔刀，朝楊連捅數刀。楊被送院搶救後不治。

耿男行兇後準備出國潛逃，但被警員抓獲。他事後供稱︰「我沒想到這麽嚴重，更沒想過殺他，無冤無仇的，拿刀主要是想嚇唬他。」楊的家人事後提起刑事附帶民事訴訟，求償123萬元（約138萬港元）。對此，耿表明願意盡力賠償，「該賣房子賣房子，該賠錢賠錢」。耿的前妻也願意賣房，來賠償給楊的家人。

檢方認為，耿的行為已構成故意傷害罪，考慮到他曾有盜竊、盜竊罪、尋釁滋事罪、妨害公務罪被法院判刑，屬累犯，應從重處罰，加上其行為使楊的家庭失去唯一經濟支柱，故建議法院量刑無期徒刑以上刑罰。