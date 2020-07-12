外賣員送餐途中遇兵捉賊　載警追捕獲網民讚賞

每個人都可以見義勇為，為社會作出貢獻。浙江麗水市外賣員葉志文日前送餐途中，遇見警察追捕疑犯的場面，竟主動讓警員登上電單車，成功協助警員拘捕疑犯。事件引起網民熱議，不少網民大讚葉男︰「厲害了！大隱隱於市的神秘組織！」

事發於上周一（6日），結合現場監控及警員的執法紀錄儀畫面可見，3名警員當時在街上追捕1名疑犯，疑犯奔跑速度極快，眼見就要拋離警員。身穿外賣員制服的葉志文剛好騎車經過現場，便主動叫停了最後一名警員，並讓警員登上電單車，隨後高速追上疑犯，令疑犯插翅難飛。

葉男憶述，他也是首次遇上警捉賊場面，第一個反應是「慒了」，未及反應過來；後來心想「騎車怎麼也比跑着要快」，未想太多便讓警員登車。在警員拘捕疑犯後，葉因還有外賣要送，便默默離開。惟警員事後找到了葉男，並向他致謝。

事件引起網民熱議，有網民大讚「事了拂衣去，深藏功與名」，有人笑言「請給5星好評」，也有網民調侃︰「親，你好！您的外賣正在抓捕嫌疑人，請稍等。」另有網民表示︰「電視劇裹通常都是，警察蜀黍︰你的車被徵用了，咱們的外賣小哥︰阿sir，你徵用我的車吧。」