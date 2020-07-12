涉黑組織盤踞大學作惡多年　主犯獲刑23年

遼寧一宗黑社會性質組織案，近日於大連市旅順口區人民法院審理。主犯丁錫臣涉以大連工業大學職工家屬身份，多次對校園、家屬區及周邊區域實施打砸食堂、強佔房產、隨意毆打他人等，甚至插手招生等業務。最終法院一審宣判，判處丁有期徒刑23年。

法院審理查明，丁錫臣自90年代以來多次在校園等地作出上述違法行為。他在2011年11月為壟斷該校繼續教育學院的招生業務，竟夥同廣敬東、閆林坤等對招生工作人員，透過搶劫等手段威逼招生人員放棄招生培訓工作。同時，以丁錫臣為首的黑社會性質組織亦成形。

之後，丁錫臣還曾在前大連工業大學後勤處處長喻某的幫助下，利用串通投標的方式，先後獲大學商業街、第一食堂、第一食堂附屬超市的經營權，還屢次單獨或夥同他人實施敲詐勒索等多樣犯罪手段，並拉攏組織成員，令攫取的非法利益愈來愈大。

法院表示，被告人丁錫臣的已構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪、串通投標罪，數罪併罰，遂作出上述判決，同時剝奪政治權利4年、處沒收個人全部財產。另廣敬東等其餘11名團夥成員，則以參加黑社會性質組織、尋釁滋事等罪，分別判處2年2個月至18年不等有期徒刑，並處相應罰金。