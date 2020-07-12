醫生手術失誤切斷男嬰腳趾　父憂影響一輩子

小航的小腳趾已結痂（左）。

河北邯鄲市肥鄉區一名不滿1周歲的男嬰，因右腳小趾出現「並趾症」，醫生為他施手術。不料因操作失誤，醫生將他的腳尾趾與增生的趾骨一同切除。目前，男嬰右腳僅剩4個腳趾，父親擔心他變殘疾，影響一輩子。據悉，該醫生手術前要求家屬私下轉手術費給他，院方事後稱正調查事件。

男嬰父親劉先生表示，今年5月16日，家人發現兒子小航（化名）右腳小趾略闊，於是帶他到邯鄲市肥鄉區中醫骨科醫院求醫。經檢查，小航右足第5趾骨末節見兩個趾骨影，即小腳趾頭里有兩個趾骨並在了一起，需要做手術對其中一個切除。

急診科主任孫醫生稱，這只是個小手術，不用住院，收費500元人民幣（約560港元），共要求家屬直接轉帳給他，不需要到向醫院交費。家屬照辦。在沒有進行風險提示的情況下，孫醫生就對孩子進行了手術。手術完成後，小航右腳只剩下4個腳趾頭。

孫醫生稱「弄錯了，就這樣縫上吧」。家屬不同意，要求轉院。孫醫生於是建議轉去邯鄲市手外醫院，進行斷肢再接手術，但腳趾沒有成活。小航又曾被送到省三院檢查，但為時已晚。眼看小航的小腳趾結痂，無奈之下，7月4日，劉先生只好含淚為孩子辦理了出院手續。

劉先生稱，手術失敗後，孫醫生將500元手術費交到醫院收費處，並補開了收據，又建議轉去邯鄲市手外醫院，是一間民營醫院，沒有建議轉到大型公立醫院治療。

至於孫醫生為何讓病人家屬把錢轉進個人帳戶、是否具備手術資格、出事後醫院如何解決等問題，邯鄲市肥鄉區中醫骨科醫院院長王章河回應，事情正在調查中。內媒指他拒絕作更詳細回應。