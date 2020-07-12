長江超警戒線　江西3水文站越1998年洪災水位

內地暴雨持續多日，中央氣象台周日（12日）清晨6時解除暴雨藍色預警，山東東部、江蘇北部等地豪雨持續。江西3個水文站水位突破1998年以來的歷史高位，進入防汛戰時狀態。長江漢口水文站的水位亦超出警戒，是歷來第4高，將減少三峽水庫及丹江口水庫出庫流量。水利部同日宣布，全國水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級。

江西省受持續強降雨等影響，境內河流水位暴漲，全省河道超警戒站數上周六達32個。河水匯聚導致饒河鄱陽站、鄱陽湖康山站、星子站的水位一日內超過1998年洪水高位，星子站水位超過當年的22.52米，達到22.53米的標記，意味中國最大淡水湖水位突破有紀錄以來的最高值，比預測提前16小時，長江幹流出現倒灌，令水位持續上升。

在上周六（11日），江西省調高防汛應急響應至最高的洪水紅色預警，省委書記劉奇指防汛工作進入戰時狀態。省軍區出動民兵加固堤壩8800多米，協調東部戰區陸軍1500名官兵抵達鄱陽縣，與火箭軍、武警和預備役部隊參與抗洪搶險。該省至今521萬人受災，43萬人撤離，超過450萬公頃農作物受損，約1000間房屋倒塌，直接經濟損失達65億元人民幣（約72億港元）。

長江委水文局上周六繼續發布長江中下游幹流九江至湖口江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警；長江中下游幹流城陵磯至漢口江段、洞庭湖湖區、大通以下江段、水陽江洪水橙色預警。長江水利委員會預計，烏江、三峽區間、洞庭湖水系西北部、長江中下游幹流附近在周二（14日）至周五（17日）有大到暴雨。

安徽省沿江支流湖泊全面超警戒水位，長江幹流超警戒水位。蕪湖市無為市內河連續10日全線超警戒水位100毫米，長江江心洲、外灘圩防汛抗洪形勢嚴峻。長江鳳凰頸閘外水位上周六上午8時達14.74米，已超過2016年最高水位0.22米。由於上游長江三峽、新安江洩洪，導致洪水向下游猛漲，所有長江江心洲、外灘圩居住的群眾撤離。目前，合肥、蕪湖、馬鞍山3市轄下的8個縣區已派出超過3000名民工駐守，武警第二機動總隊一支隊派出200官兵抵達現場。

廣西柳州、桂林、河池出現洪水內澇，部分低窪地區變成一片「澤國」。洪峰上周六下午3時通過融江長安水文站，洪峰水位117.97米，超警戒3.37米，接近10年一遇洪水；下午4時50分，洪峰通過融江融水水文站，洪峰水位111.87米，超警5.27米，為5至10年一遇洪水。目前，融江融安、融水水文站水位正緩慢回落。

中央氣象台預計，周日早上8時起24小時內，山東東部、江蘇北部、安徽北部和西部、河南南部、湖北東部和西南部、重慶、貴州西部和北部、雲南中東部、廣西北部、河北北部等地的部分地區有大到暴雨。上述部分地區伴有短時強降雨，每小時降雨量最多達20至40毫米，局部地區超過50毫米，或有雷暴大風等強對流天氣。