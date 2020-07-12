王永明涉黑案　法官拒公開檢方索賄錄音爆衝突

內蒙古包頭市男子王永明經營民間放貸業務，被警方以敲詐勒索，以煽動、誘導借貸人將王男誣陷成「黑社會組織犯罪」。該案上周六（11日）繼續開庭審理，公訴方的書記在庭上偷拍，審判長更阻止律師播放公訴人向王男家屬索賄的錄音，庭警與王男家屬因此爆肢體衝突。王男的其中一名辯護律師徐昕坦言：「在這樣嚴重違法的法庭上，多待一分鐘，都可能隨時被氣死。」

該案在包頭市中級人民法院審理，法庭早前已強行剝奪律師李愛軍、李啟珍的辯護資格，拒讓二人出席庭審。上周六開審前，辯護律師團隊要求先解決上述二人的出庭問題，但法庭不理會，直接宣讀案件、告知訴訟權利程序，企圖強推審訊。

王永明的辯護團隊由10多人組成，他們先後舉手要求發言，又要求審判長迴避，均遭法官警告。期間，有律師發現公訴人的書記在庭審中用手機偷拍，遂要求法庭立即休庭處理。有辯護律師擔心書記刪除影片、毀滅違法證據，要求查看並敦促法庭封存，庭警卻一擁而上，即時引起混亂推撞及爭執。此外，律師當庭舉報包頭稀土高新區人民檢察院公訴人李書耀，曾向被告家屬索賄30萬元人民幣（約33萬港元），同時要求播放索賄錄音，卻遭審判長阻止。

王永明代表律師團隊指，自開庭前會議至今，該案有大量審理違法之處，包括女被告石莉芳本月初被押解途中，遭包頭市昆都侖區法院男庭警毆打；李愛軍、李啟珍遭法庭剝奪辯護資格；審判員違法主持庭審；公訴人隨意缺席，當庭辱罵辯護律師，嚴重濫用法律監督權等。

王永明去年4月被警方強行帶走，期間暈倒送往包頭市中心醫院搶救，但因病重無法醫治，院方建議盡快轉院。家屬提出轉院申請。王男之後到北京求診，入院後已有下壁心梗、心臟三級衰竭，期間更感染鮑氏不動桿菌，全身多器官衰竭，只能接受截肢手術。目前，他留醫包頭市東河區醫院，等待轉院申請通過，再接受下一步治療。