台漢光演習明舉行　首日模擬防衞敵軍來襲

台灣「漢光36號」演習自周一（13日）起，一連5日進行三軍聯合防衞作戰實兵操演，屆時除是三大特勤隊及去年成立的聯合兵種營的首次演練，更有暌違13年的劍龍級潛艦戰雷驗證，以及後備兵力榴彈砲實彈演練。

軍方人士指，本次漢光演習可分為3部分，包括首日的戰力防護，第2、3日的濱海決勝，以及第4、5日的灘岸殲敵。其中，演習首日將模擬大陸解放軍來襲、實施戰力防護，包括西部戰機進駐花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等，亦會進行濱海決勝海空射擊、反登陸、反空降、反特攻，包括台北港反擊在內的淡水河防演練、後備編成等演練。

劍龍級潛艦戰雷驗證預計周三（15日）在台灣東南海域進行，由劍龍級潛艦試射德製SUT重型魚雷，靶艦為海軍諾克斯級巡防艦海陽號。演習亦會模擬應對敵方劫持正副總統在內的重要首長，並攻入政府重要機關，同日首度由憲兵指揮部協調警政署、海巡署派出所屬的特勤隊出動演練。

有美國軍事記者日前撰文指，大陸攻台可採取多個路徑，最大機會是在西南平原登陸，而解放軍今年初曾不慎洩漏攻佔澎湖的軍事戰略圖及入侵路線。他認為，台灣在澎湖有部署雄風二型反艦導彈和天弓三型地對空導彈，若陸方繞過澎湖攻台，艦隊兩側將受導彈攻擊。因此，台灣只要穩守澎湖，就有機會終結大陸武統的意圖。