明代古橋遭洪水沖毀　官方：打撈橋樑構件重修

安徽黃山屯溪區鎮海橋日前被洪水沖毀，黃山市文化和旅遊局等多部門事後發公告稱，將打撈鎮海橋的橋樑構件。市住房和城鄉建設局周日（12日）透露，將對專業打撈隊伍進行招標，目前已收到市民提供古橋的構件位置。

有近500年歷史的鎮海橋上周二（7日）上午10時許被沖毀。在附近經營商店的翟先生稱，為保護鎮海橋，早年已拒讓機動車在橋上行駛，平時只是行人和電動車經過該橋。由於連日下雨，且新安江水庫洩洪的洪水較猛，水漲後大橋已封閉。他表示，大家一直擔心洪水對橋有危險，且從小就在附近生活，對老橋有感情，「所以那天橋被沖毀有人在哭，我特別理解」。

黃山市文化和旅遊局、市住房和城鄉建設局、市水利局、屯溪區人民政府上周六（11日）發布公告，稱將對鎮海橋散落的橋樑構件、石料等展開打撈工作，呼籲市民、遊客積極提供線索，並提醒民眾切勿自行下水撈取，免生危險。市住房和城鄉建設局工作人員透露，鎮海橋的資料和數據比較完備，重修在技術上不存在問題，但為確保能「修舊如舊」，尋找石橋被沖散的構件顯得尤為重要。

鎮海橋始建於明朝，曾於清朝遭水沖毀再重修，橋長133米，闊15米，為六墩七孔石質拱橋，是安徽省現存的大型古石拱橋之一，亦是國家重點文物保護單位。