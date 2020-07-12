27省3789萬人次受災 141人死亡或失蹤

救援人員將被洪水圍困的居民救出。

內地多省連月暴雨，國家防汛抗旱總指揮部通報，截至周日（12日）中午12時，今年以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南等27省區市共3789萬人次受災，141人死亡失蹤，224.6萬人次緊急轉移安置，125.8萬人次需緊急生活救助；2.8萬間房屋倒塌；農作物受災面積3532千公頃；直接經濟損失822.3億元（人民幣，下同，約900億港元）。

國家防辦、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向江西緊急組織調撥190艘玻璃鋼衝鋒舟、3千頂帳篷、1萬張摺疊床、1萬床毛氈和2萬床毛巾被；向貴州緊急組織調撥1千頂帳篷、1萬張棉被、1萬張毛氈、3千張摺疊床；向湖南緊急組織調撥1千頂帳篷、2千張摺疊床和5千床毛巾被，支持地方抗洪搶險工作。

其中截至周六（11日）中午12時，福建南平市6個縣(市、區)58個鄉鎮(街道)共5.67萬人受災、1.48萬人需要接受緊急轉移安置；6295.9公頃農作物受災、42間房屋倒塌、4條國省幹線公路中斷，16條電網幹線、46條支線停電、直接經濟損失9.39億元（約10億港元），但無人員傷亡。