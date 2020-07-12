江啟臣陪李眉蓁拜票　陳其邁競選總部成立

台灣的高雄市長補選下月15日投票，國民黨參選人李眉蓁周日（12日）在黨主席江啟臣陪同下，走訪松江市場、幸福川掃街拜票，又前往玉皇宮參拜；同日，民進黨參選人陳其邁的競選總部正式啟用，陳帶同隊伍在競選總部前團拜，數百名支持者到場觀看儀式。

江啟臣周日現身為李眉蓁助選，期間被問到國民黨內部是否因下屆黨主席選舉而發生內鬥，江啟臣表示自己昨天跟朱立倫在一起談話，相聊甚歡，而且朱也承諾會盡快安排時間，為高雄補選候選人拉票；江啟臣又指，高雄市長補選，由民進黨刻意把補選時間壓縮到不2個月，一切幾乎是從簡、從速，最重要是要得到市民的支持與認同。

陳其邁同日成立競選總部，現場有前行政院張俊雄、總部幹部榮譽主委管碧玲等人到場助陣。陳其邁表示，自己輸了2018年的高雄市長選舉，但經一年多的紛擾，高雄市民已用自己手中的選票證明自己是這座城市的主人；而8月15日是高雄重啟的日子，產業、經濟、就業、重大建設將向前邁進。而李眉蓁則表示，她的競選總部，將在7月中在國民黨高雄市黨部成立。