巴士墮湖致21死　警方指司機蓄意報復社會

貴州安順市早前發生大巴墮湖車禍，造成21人死、16人受傷。警方周日（12日）通報，事件乃司機蓄意報復社會所為。

通報指，司機張某鋼52歲，安順市西秀區人，離異，已於車禍中死亡。2016年，張與妻子離婚後，租住其姐姐女兒的房子，戶口也容搭於姐姐處。他在西秀區柴油機廠（後更名為西秀區釀造機械廠）工作時分到一套40平方米自管公房（5棟1樓11號），便成為承租人，列入棚戶區改造。據查，張某鋼已長期未在此房內居住，由其姐姐將此房轉租他人。

西秀區釀造機械廠棚戶區改造項目啟動以來，經多方聯繫，項目指揮部與張某鋼先後對接3次，其餘多次由其姐姐代表其進行商談，溝通對接順暢。按照相關程序確定，西秀區釀造機械廠棚戶區改造項目徵收工作由黃果樹大街沿線項目工作組負責。根據《國有土地上房屋征收與補償條例》規定，今年6月8日，張某鋼與西秀區住建局簽訂了《自管公房搬遷補助協議》，協議補償72542.94元人民幣（約8萬港元），但其未按規定註銷水電戶頭，未去領取補助款。

張某鋼還申請了一套公租房，未獲得。上周二（7月7日）上午8時30分，張某鋼來到他所承租的公房處，看到該公房將被拆除。8時38分，張某鋼撥打政務服務熱線，對申請公租房未獲得且所承租公房被拆除表示不滿。8時50分，他致電聯繫對班司機，提出要提出交更。8時52分，他回到住處。9時4分，他買了白酒和飲料，後將白酒裝入飲料瓶，帶着前往接更。

11時2分，他駕駛涉事巴士從客運東站出發，11時37分到達火車站終點站，全部乘客落車。11時39分，他用微信聯繫女友，流露出厭世情緒。11時47分，他駕巴士從火車站出發。12時9分，他趁乘客到站上落車時，飲用自帶的白酒。12時12分，他駛至西秀區虹山水庫大壩，先是降低車速，躲避來往車輛，後突然加速，撞毀護欄，衝入水庫。

調查結果顯示，張某鋼屬溺水死亡，未發現致死疾病，他的體內被檢出酒精，他駕駛途中未受到他人肢體和語言的干擾。至於涉事車輛，2019年10月投入使用，事發時無機械性故障。關於網傳張的女兒因高考失利投湖自殺，經查，張並無女兒，僅與前妻育有一子，今年25歲，網傳內容屬謠言，警方已立案調查。

安順市人民政府稱，調查組將進一步深入調查，房屋拆除和接訪接訴過程中如有違法違紀行為，將依法依紀嚴肅處理。