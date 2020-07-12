075兩棲攻擊艦最新畫面曝光　組裝工作接近尾聲

大陸首艘自主研製的075型兩棲攻擊艦曾於今年4月11日發生冒煙，外界擔憂恐延遲該艦交付時間。惟近日內地網絡流傳照片顯示，075型首艦艦島腳手架已全部拆除，組裝工作接近尾聲。同時，網友還貼出075型首艦正在進行洗消作業演練的照片；搭載新型無人直升機的畫面。

近日，有網友拍攝到了一組075型兩棲攻擊艦搭載新型無人直升機的畫面。從照片來看，此次075型兩棲攻擊艦的無人直升機在外形上十分小巧，與一旁的直18直升機模型相比，足足小了一圈。相關人士表示，雖然這款新戰機看上去小巧，但是內部搭載了諸多先進的傳感器設備，控制系統也採用了AI技術，這些都是六代機才具備的特徵，由此可見這款無人直升機是大量採用了六代機技術，具備呼叫殲20戰機支援或者直接與殲20戰機聯合作戰的能力。

075型首艦於去年9月25日下水，今年4月11日，該艦因焊接不當，艦體和內部艙室被煙塵熏黑。據稱原因與焊接不當操作有關。不過，當時船廠耗時半天清洗完煙迹，預料未對艦體產生實質影響。

排水量達36,000噸的075型兩棲攻擊艦是中國海軍最新增添的新型作戰艦船，可搭載包括直9、直10、直18、直20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。對於「075」的命名，海軍發言人程德偉解釋，根據軍方規定，巡洋艦、兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市命名。外界猜測推斷，075或被命名為北京艦、上海艦。