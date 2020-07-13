女主播乘網約車財迷心竅　偷手機賣出與好友分錢遭捕

浙江蕭山00後年輕女主播王萌（化名），近日乘坐網約車時財迷心竅，將前一位乘客丟失的手機偷走，更將其賣掉與閨蜜平分。警方周日（12日）透露，王萌和閨蜜蔣某均被依法採取刑事強制措施，面對如此下場，王萌還大嘆「太丟人了，千萬不要讓我粉絲知道」。

事發時正值凌晨，做完直播從公司下班的王萌叫了一輛網約車回家，惟上車後她即隱約聽到手機鈴聲，仔細查看下發現座位旁邊有一部手機，相信是之前的乘客所留下。面對誘惑，王女隨即把手機調為靜音，再不動聲色地拿在手中，裝成屬於自己。

回家後，忐忑的王萌與閨蜜蔣女商量，二人決定把手機賣掉謀財。後來王萌接到網約車公司電話詢問有否撿到過手機時，更是矢口否認。最終通過郵寄方式賣掉手機後，二人將獲得的2000餘元人民幣（約2200港元）平分。

不過天網恢恢，疏而不漏，經事主報案後，警方透過車輛特徵、乘坐時間及路線等情況，最終排查出疑犯身份，成功拘捕王女及蔣女。後悔不已的王萌供稱，自己剛做主播，收入不高，才鬼迷心竅犯錯。目前案件正在進一步辦理中。