警破獲假酒集團　仿制茅台五糧液獲利過百萬人民幣

湖北警方近日破獲假酒集團，在孝感、漢川等地打擊多處製造、儲存及銷售假酒的據點，當場拘捕7人，並且檢獲假茅台300餘箱、假五糧液40餘箱，更搜出多種製造假酒機器、原材料及包裝工具。當局指涉案金額達100萬（人民幣，下同，約110萬港元）。

本月6日，警方經長時間的監察追蹤，在漢川城隍鎮閘口村破獲一假酒製作工廠。警員按現場酒味搜出假酒窩藏處，當時兩名疑犯正把已灌滿的茅台酒安裝封口和綵帶。警方發現該犯罪團夥的生產線竟在一間僅有幾平方米的房間內。另外，正品所需的產品合格證、驗酒器，甚至連贈送的茅台酒杯都一應俱全。

警方在同日亦破獲了該團夥在武漢的銷售點，檢獲4件假飛天茅台。經查，該團夥於去年開始從事假酒生產，其銷售網絡遍布湖北各地，如隨州、武漢等，還將業務拓展至四川、安徽等省份。但今年初因受疫情影響，在缺乏原料和訂單下停工，於4月起復工。

據悉，他們會以每件3700元（約4100港元）把假茅台賣給煙酒專賣店，店家再以約1.2萬元（約1.3萬港元）賣給消費者。由於每件假酒製作成品不足百元（約110港元），因此團夥獲利豐富，在每單交易均能有數萬元的利潤。案年正進一步調查中。