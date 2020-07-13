涉以投資類App網絡詐騙　警破犯罪團夥逮20人

浙江永康警方周日（12日）透露，當局近日在「淨網行動」中成功破獲一個炒股投資詐騙產業鏈，該犯罪團夥涉開發、推廣、使用投資類App進行網絡詐騙，共20人被捕。

今年3月，市民程女士收到一網名為「迷失雨櫻花」的微信好友申請，接受後，她被對方拉進一個「股票交流群」，群組內的「導師」每晚都會講課、推薦股票。同月月底，該導師聲稱幾隻最近購買的股票有不錯的收益，隨後數天幾隻股票果真大漲，組內多名成員都自稱賺了錢，程女士遂心動跟着一起炒股，並下載了涉案的App。

導師後來稱投資愈多，便可拿到更多「內部資料」，程女士遂在短短一個月內先後4次在App充值30餘萬元人民幣（約33萬港元）。然而到了4月下旬，程女士發現無法登入App，導師和迷失雨櫻花失蹤，股票交流群亦被解散，始醒覺自己上當受騙。

警方接報後展開調查，經分析研判發現，涉案犯罪團夥以蘇某、孫某為首，分駐湖南長沙、江蘇南京、福建龍巖三地。至6月11日，警方在三地同時收網，拘捕該批疑犯。目前疑犯已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。