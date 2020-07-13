江西九江居民緊急撤離　江蘇揚州超1998年洪峰流量

右側為鄱陽湖內湖珠湖，左側為因暴雨變渾濁的鄱陽湖外湖。（中新社圖片）

國家防總及水利部周日（12日）將防汛應急響應和水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級。江西受災嚴重，長江九江段水位超出警戒線3米，江洲鎮要求全鎮除青壯年留下防汛外，其餘人士須在周一（13日）前撤離。截至周日中午12時，今年洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南等27省（區、市）共3789萬人受災，141人死亡或失蹤，2.8萬間房屋倒塌，農作物受災面積3532千公頃，直接經濟損失822.3億元人民幣（約910.9億港元）。

江洲鎮防汛抗旱指揮部發出撤離通知，要求居民須在周一（13日）前離開，18至65歲間有勞動力人士需留下參與防汛抗洪。大批居民在碼頭排隊上船，有人帶棉被等生活物品離開，表示捨棄房屋心情沉重。

截至周日下午3時半，本次洪災已造成江西省共550.5萬人受災，農作物受災面積510.7千公頃，絕收83.9千公頃，直接經濟損失81.3億元。中國國家衞星氣象中心觀測顯示，內地最大的淡水湖江西鄱陽湖面積已增至4206平方公里，為近10年最大，較本月2日增加352平方公里，比5月27日增加1,999平方公里。

江西南昌贛江大堤上周六（11日）晚發生管湧，東部戰區空軍某部救援分隊15名突擊隊隊員花8小時封堵管湧點；逾百名火箭軍的官兵，本月10日帶同救生衣、衝鋒舟等裝備，行軍逾250公里到達鄱陽湖救災，協助當地村民進行堤壩防滲。武警江西總隊1400名官兵日前已出動協助受災群眾撤離、搜救失蹤人員、加固洩洪堤壩、填堵滲漏等。同時，當地抽調多個批次民兵隊伍，支援鄱陽縣搶險救災。

受長江上中游來水影響，江蘇揚州市自周日晚10時起將長江防汛應急響應提升至Ⅱ級。揚州市防汛防旱指揮部指，長江三江營最高潮位達到5.51，超警戒水位0.19米，長江大通來量晚上10時達每秒83,900立方米，已超過1998年長江大洪水的最大洪峰流量。水文部門預計，長江大通來量將進一步加大，高水位將維持較長時間。

水利部周一公布最新數據，全國共有433條河流發生超警以上洪水，其中109條河流發生超保洪水，33條河流發生超歷史洪水；長江、黃河上游、珠江流域西江和北江、太湖先後發生1號洪水。目前，長江幹流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位仍處於超警狀態，其餘大江大河水勢平穩。