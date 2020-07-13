中小河流管理混亂　內地專家：易發生小堤大災

內地自6月起持續受暴雨影響，多省出現洪澇災害，長江流域的累計降雨量更超過1998年降雨量。有專家提醒，中小河流沒有專門的流域管理機構，管理混亂兼涉及利益衝突，成為高風險區域，更警告要提防出現「小堤大災」。

著名氣候學家羅京佳指，海溫普遍升高有利於更多水氣從海洋傳輸到陸地，只要西太平洋副熱帶高壓足夠強，而長江流域處於一個低氣壓區域，就容易在長江中下游地區產生強降水。目前預測7月的降水比往年稍多，下月可能有好轉，但華中地區降水仍然偏多。

中國水利水電科學研究院前副總工程師程曉陶指，洪澇災害分不開，河流水位升高，形成洪水。除了因為暴雨，亦有來自排澇系統集中排放，排水量過多令到河流水位過高，甚至有倒灌情況出現，引發水浸，出現澇災。

內地有不少中小河流出現洪水、超歷史水位，程曉陶認為除了七大流域有管理機構外，中小河流都沒有專門的流域管理機構，協調上下游、左右岸、幹支流、城鄉間的利害衝突。另中小河流往往涉及多個行政區，由沿途地方政府負責管理，導致中小河流的防洪工程很多都不成體系。

他指出，中小河流的堤防大部分是土堤，上游又缺少大型的控制性水庫，所以今年的防洪壓力下，中小河流是洪災多發、重發的高風險區域。他提醒，當局應加強防守巡查、水文監測和洪水預報，同時加大對中小河流治理力度等，防止出現「小堤大災」。