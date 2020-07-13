12歲男孩欲成電競職業選手　家人打罵後留書出走

浙江溫嶺市澤國鎮12歲男孩小峰，為追逐當職業電競選手的夢想，近日留下一封告別信就毅然走出家門。及後，有商店店主發現小峰獨自在街上徘徊，一問得知其情況，於是報警求助。警方經調查後成功聯繫他的家人，小峰最後安全回家。

小峰的父親指當晚發現小峰不在家，以為他外出遊玩，後來發現信件才得悉其離家出走。他表示幾日前曾與小出峰爭執，更曾出手體罰，因此孩子對他生氣。原來小峰一直沉迷手機遊戲，更夢想成為電競選手，導致學業成績不斷退步。他還經常偷偷在半夜裏玩手機，又設定鬧鐘在早上繼續。父母見狀便對他作出批評，小峰表面虛心接受，不久後又故態復萌。屢勸不改後，父母最後打了他，小峰認為追夢受打壓便決定離開。

就在家人急切尋找時，小峰在街道上漫無目的地亂逛，店主文先生注意到他，便試探問小峰是否跟家人吵架，沒想到他立即淚如雨下，於是趕忙報警。警方到場後，小峰一言不發，警員在他隨身的書包找到礦泉水、火腿腸等食物，還有一部平板電腦。警員調取周邊路段的閉路電視，最終聯繫到他的哥哥，同時要求家人平時多注意孩子的情緒，避免同類事件再發生。