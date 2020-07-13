新冠肺炎：疫情不可能清零　秋冬季是最大挑戰

內地新冠肺炎疫情緩和，上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周日（12日）指，本地疫情清零策略是非常有必要，但不可能是零，只要民眾遵從國家防疫建議，做好個人衞生，應該回歸正常生活。

張文宏表示，輸入病例在中國管理是閉環策略，所有輸入病例都在管理的範圍內，不能把它納入為疫情。所以在閉環管理內，病死率是零的情況下，若將輸入病例排除在外，中國目前是沒有病例。他認為，中國的疾控、公共衞生體系已做好準備，大家應該對此有充分信心。

他指出，將來中國的公共衞生體系、醫療機構都會持續在緊張狀態，但希望民眾可以愈來愈放鬆。目前疫情防控中，最緊張應該是防疫體系、醫生、醫院，公共衞生體系，市民應該遵從國家防疫體系的建議，在做好個人衞生的情況下回歸正常生活。

此外，國家衞健委高級別專家組成員、中國疾病中心流行病學前首席科學家曾光指，今年秋冬季將是新冠肺炎疫情的最大挑戰，若大家不重視，疫情將會因流感再次爆發。他直言，中國流感疫苗接種率僅為2%，流感是中國的軟肋，希望藉此機會，內地公共衞生和民眾認識會有所提高，不能盲目樂觀。同時，流感與新冠傳播途徑相似，防控手段亦應該相似，若新冠防疫做法延續到流感，將會起有效作用。