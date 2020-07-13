台漢光演習今舉行　首日逾70架戰機進駐花蓮台東

台灣「漢光36號」演習周一（13日）凌晨正式舉行，三軍各部隊演練「戰力保存」科目，模擬西部機場遭導彈攻擊，在E-2K空中預警機掩護及指揮下，大規模緊急轉場至其他基地。總計上午演習，至少有超過70架次各型戰機進駐花蓮與台東。

首日演習模擬空軍西部各機場遭大陸軍方導彈襲擊，空軍西部各基地戰機緊急轉場，疏散到東部佳山、志航等基地保存戰力。自清晨6時起，包括屏東基地的電子作戰飛機C-130HE、P3C型反潛機、幻象2000戰機緊急降落在花蓮基地；花蓮基地部分F16戰機升空警戒，其餘戰機轉入佳山洞庫內保存戰力。

6架幻象2000戰機當日上午由清泉崗起飛，其中一架掛載ASTAC電子情報偵察莢艙，模擬執行東部空防任務，掌握制空權。在保存戰力演練中，共出動20架次幻象2000、F16等戰機，逾10架次C-130運輸機負責載運重要物資。

台灣東部第二作戰區各防空部隊亦緊急進入陣地備戰，包括天弓三型、麻雀、復仇者等各型導彈及35快砲，分別部署在各基地及花蓮港周邊。

因應新冠肺炎疫情影響，台軍亦將相關威脅納入今年演練項目，包括實施「大規模生物疾病緊急狀態」的應變演練。軍方官員指，演習首日在高雄舉行生物疾病緊急狀態的演練，除台國防部自身的軍醫與化學兵，高雄榮總與義大醫院亦會參與。