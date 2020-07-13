幼兒園保母疑掌摑幼童　當局勒令停職調查

女童母親公開女兒疑被掌摑的照片，可見傷痕累累。

台東市近日傳出一名一歲半女童疑遭幼兒園保母掌摑致傷，該女童母親在facebook群組控訴，稱女兒臉上不只留下指印，更在5天內流了3次鼻血，認為是由蔡姓保母所造成。台東縣政府周日晚（12日）表示高度關注事件，已啟動調查，該名保母暫時停職候查。

事發於本年6月15日，但女童母親直到7月10日才公開此事。她指，早前通報社會局後，幼兒園與該部門主管希望她大事化小，但她認為不可接受，亦不希望再有其他孩子受害，毅然公開此事。沒想到事件受到各方關注，輿論紛紛對蔡姓保母口誅筆伐。

台東縣社會處迅速回應指已第一時間啟動相關調查機制，對該名保母、涉事家長、幼兒園主管及其他工作人員進行訪談。為保障幼兒安全，該名女童由家長自行照顧暫不送托，涉事保母亦需暫停現職靜候調查結果。

政府已邀集請小兒科醫生、專家學者及有關實務工作者召開評估會議，透過訪談記錄、閉路電視畫面作分析。如施暴事件屬實，將以違反兒童及少年福利與權益保障法對該名保母處以6萬元至60萬元新台幣（約1.6萬港元至16萬港元）罰款，並會向公眾公布其姓名。