傳政府糧倉粟米發霉有酸臭味　網民憂糧食不足

有糧商網上發文，怒斥儲備粟米中有大量垃圾碎渣。

內地近日暴雨、洪水等天災頻現，有民眾擔憂糧食不足問題，惟當局強調存糧儲量足夠。一名糧商近日在Twitter發文稱，黑龍江省肇東市某政府糧倉內儲存的糧食發霉，散發酸臭味，是無法食用的「廢糧」。中國儲備糧管理集團有限公司周日（12日）回應稱，已派調查組到當地嚴查事件。

一名糧商近日拍片爆料稱，他到肇東市某糧倉購買糧食時，買到的糧食都是散發酸臭味的水泡糧（被水浸過）、酒精糧（已發酵），甚至是摻有沙土的廢糧，根本無法食用。有官員表示，這就是「一次性儲備糧」，並說糧倉中都是這樣的糧食，「你能怎麼辦」。

該名糧商表示，花費上千萬（人民幣，下同），以接近2000元（約2250港元）一噸購買儲備粟米，但當中夾雜大量「篩下物」，即從糧食中篩出來的垃圾碎渣。她猜測因存放時間長或保存不當而品質嚴重下降，糧食不可食用，而是用來生產工業酒精。

短片上傳網絡後，中儲糧集團周日回應稱，涉事糧倉屬於該公司的直屬租用倉庫，有網民投訴青岡榮昌現代農業發展有限公司拍賣的一次性儲備粟米存在質量問題，強調會嚴查事件，若問題屬實，將對相關責任人嚴肅處理。調查組將調查爆料糧商反映的多項問題，例如是否「酒精糧」、太多垃圾碎渣、出庫難和亂收費等問題。

據中儲糧網發布的拍賣公告和拍賣結果發現，網爆有質量問題的粟米為2016年生產的一次性儲備粟米，為中儲糧黑龍江分公司於上月19日進行拍賣的粟米。當日共拍賣66.3萬噸粟米，已全部成交。截至上周四（9日），內地一次性儲備粟米在今年內已進行7次拍賣，累計成交2795萬噸，其中中儲糧的粟米累計成交653萬噸。

有業界人士表示，此次事件對市場心理形成重大影響，以往參與拍賣活動，中儲糧會拍賣直屬庫或分庫的粟米，質量等均無類似問題，建議糧商需多留意其他基層糧庫及民營庫點的拍賣情況。