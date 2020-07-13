華外交部宣布　制裁美國3名國會議員及1名官員

美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）上周四（9日）宣布制裁4名新疆官員及新疆公安廳後，中方翌日已表明會反制。中國外交部發言人華春瑩周一（13日）宣布，中方決定自即日起對美國國會及行政當局中國委員會（CECC），和美國國際宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧、克魯茲以及眾議員史密斯實施相應制裁。

OFAC早前批評中方嚴重侵犯新疆少數民族的權益，宣布制裁新疆自治區黨委書記陳全國、自治區人大常委會副主任朱海侖、自治區政府副主席王明山、公安廳前黨委書記霍留軍和新疆公安廳，包括凍結上述人士在美資產，禁止在美人士與他們進行財產交易。美國國務院同日也宣布對陳全國、朱海侖、王明山實施簽證限制，禁止他們及親屬入境。換言之，中方也會禁止盧比奧等4人入境，凍結他們在華資產，及禁止在華人士與他們進行財產交易。

華春瑩重申，新疆事務純屬中國內政，美方沒權力、沒資格橫加干涉，美方制裁中國官員嚴重干涉中國內政，中方堅決反對並強烈譴責。她敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行，強調中方將根據形勢發展作出進一步反應。