海關查獲5批問題進口奶粉　貨值14萬美元

北京海關周一（13日）公布，今年查獲進口不合格奶粉5批次、1209箱共7294罐，合計貨值148,803美元（約116萬港元）。其中，一批從新加坡進口的不合格奶粉貨值高達128,916美元（約100萬港元），是2018年以來北京查獲金額最大的進口不合格食品案。

北京朝陽海關上月8日檢查一批進口奶粉時，發現產品標籤在強光下隱約有字迹顯現，關員將外層撕走後，發現罐上印有另一層內標籤。外標籤品名為「某金罐膳兒加營養粉（固體飲料）」，內標籤品名則是「某金裝膳兒加PEGOLD偏食兒童營養輔充配方奶粉」。

經查，該批次貨品內外標籤上的食物標籤及營養成分有區別。按照內標籤顯示，該產品的配料和營養成分不符合國家標準及固體飲料標準，而外標籤內容則完全符合固體飲料的國家標準。經鑑定，罐內奶粉成分與內標籤所標示的內容基本脗合。

海關調查發現，該批奶粉由北京某貿易公司，於今年5月29日和6月1日分兩批申報從新加坡進口，採用偽報方式，試圖將不合格奶粉通過偽造標籤方式進口到內地市場。海關當場封存該批有問題奶粉，共計2批次、1200箱、7200罐。