德外交部官網刪除青天白日滿地紅旗？官方：從不存在

德國外交部官方網站近日在國家及地區的介紹頁面上，台灣一欄以空白顯示。

網上流傳德國外交部官方網站近日在國家及地區的介紹頁面上，台灣一欄刪除了「青天白日滿地紅旗」，改以空白顯示，引發外界關注。台灣的外交部周一（13日）也表明無法接受，已向德國外交部溝通說明，希望對方妥善調整。惟德國在台協會表示，網站上從未沒出現沒出現過上述旗幟，不存在刪除一說；德國外交部也重申，當局遵循「一中政策」。

德國外交部副發言人表示，官網上述情況「可以排除這是最新更動的可能性」，強調德國的立場是遵守一中政策，與台灣並沒有邦交關係，因此與其他邦交國家有區別。而德國在台協會解釋，網站原本就沒有顯示青天白日滿地紅旗，加上網站由委外管理，技術處理會較慢，直言並非因中國大陸施壓而所致。

台外交部發言人歐江安表示，對德方以其「一中政策」為理由的差異做法「無法接受」，批評介紹台灣的網頁與其他國家或地區呈現方式不一致，只會對各國民眾造成沒必要的誤會。另目前已指示駐德代表處向德國外交部溝通，嚴正說明台灣的立場，籲能以更衡平、一致的方式，妥善調整德國外交部的網頁設計，避免造成具歧視性的誤會。