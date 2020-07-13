進口水果貨櫃檢獲長尾攀鼠　全國口岸第2宗

內地為防新冠疫情復燃，各地均嚴查境外進口貨物。天津新港海關近日從一批裝載進口水果的貨櫃中發現死老鼠，經鑑定確認為長尾攀鼠。這是天津口岸首次截獲長尾攀鼠，也是全國口岸截獲的第2宗該種鼠類。

海關指出，涉事貨物申報品名為鮮香蕉，分別裝載於7個40尺的貨櫃中。關員開箱檢疫時，在其中一個貨櫃門內的發現一隻老鼠，其體型較小且已死亡；為防止貨櫃內存在活鼠外逃，遂按規定關閉貨櫃並進行除鼠處理，徹底殺滅鼠類及其攜帶的寄生蟲。

經天津國際旅行衞生保健中心病媒生物實驗室鑑定，結果顯示死老鼠是長尾攀鼠。長尾攀鼠主要分布在東南亞一帶的熱帶叢林，可攜鼠疫、漢坦病毒、鉤端螺旋體等多種病原體及體表寄生蟲，容易隨熱帶水果貿易由國外入境，造成外來物種入侵及病原體傳播風險。

在今年4月29日，遼寧大連大窯灣海關在一批來自柬埔寨的進口貨櫃截獲長尾攀鼠，是全國口岸首次截獲。鼠隻事後送往大連海關保健中心病媒實驗室檢測，鼠疫桿菌、漢坦病毒、伯氏疏螺旋體、致病性鉤端螺旋體、恙蟲病東方體等病原體檢測均為陰性，未檢出體表寄生蟲和病原生物。