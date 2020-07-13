一家6口食野生菇後中毒　2死4人情況好轉

四川瀘州市敘永縣近期發生多宗食用野生菇後中毒事件，內地傳媒周日（12日）從瀘州市疾控中心得悉，在本月4日敘永縣一家人進食在林裡採摘的野生菇後集體食物中毒，6人送院。至周日為止，已有兩人死亡，包括17歲女生肖某英以及其89歲的曾祖母熊某，其餘4人經救治後，情況好轉。

當地疾控中心負責人表示，黃坭鎮高坎村村民一家6人在4日晚進食野生菇後發病，52歲的肖某平先出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，其餘5人相繼出現類似症狀。他們送院時血液中無明顯異常，但當中17歲女生肖某英情況最為嚴重。7月7日開始，肖某英等4人病情加重，轉往西南醫科大學附屬醫院治療。

而女孩的曾祖父肖某明和曾祖母熊某某疑因藥費考慮拒絕醫生轉診上級醫院的治療建議，於7月8日自行出院，在家服用自採中藥。黃坭鎮衞生院上門繼續治療、檢測其肝腎功能。7月10日，肖某英的家人放棄對其治療，最後於7月11日下午在家中死亡。7月12日下午，熊某某亦在家死亡。事發後，政府派出4名專家前往敘永山區了解中毒原因。