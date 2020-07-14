深圳女聚餐遭友人落催情藥　熱心侍應及時揭發

廣東深圳一名女網民周日（12日）在微博發文，指近日與男性好友一同享用自助餐時，對方竟偷偷在她的水杯內「落藥」，幸有侍應發現後及時提醒她。事件曝光後持續發酵，引起社會關注。福田區公安機關周一（13日）表示已介入調查，如案件涉及違法犯罪，一定會保護當事人的合法權益。

當事人小雪（化名）發文指出，她本月4日相約一名在南京郵電大學本科畢業、現為在讀研究生的趙姓朋友，到深圳某自助餐廳用膳。期間，有侍應告知她，趙男趁其不注意時，將一包白色粉末倒進其水杯裏。侍應發現趙落藥後，一直站在二人旁，隨後以添水為由及時換了一杯水。小雪又在文中發出當時的事發相片，包括餐桌上留有的少量白色粉末，以及被落藥的水杯。

小雪周一向內媒透露，她目前也接受警方同步調查，而她上周五（10日）在朋友圈曝光事件後，趙男曾多次致電及在微信上認錯。趙承認藥從美國購買，是「女性緩解性冷淡的藥物」、「本為女友購買」，自己是出於「獵奇心理」測試其效果，又表示願賠償。

小雪坦言：「如果我就這樣不了了之，那下次說不定他還會對其他女孩子下手，所以我必須說出來。」她已決定不接受趙男道歉，認為對女生所帶來的傷害，不是一句道歉就能說清楚的，「如果當晚沒有好心的店員，自己就不知道會遭遇怎樣的侵害」，希望通過此事遭遇警剔更多潛在的受害者。

至於揭發落藥、拯救小雪的侍應，事後則獲得網民大讚︰「教科書式的營救」、「最貼心侍應」、「最令人放心的餐廳」。另有不少網民致電涉事餐廳「點讚」，店家回應：「保護女性，是我們應該做的。」