在建電塔地基突塌方　釀3死1重傷

廣西百色市一地盤周日（12日）中午發生工業事故，一座在建高壓輸電線塔的地基突然塌方，4名施工人員當場被埋。消防接報後趕往現場，其中1名工人被救出。惟基坑再發生二次塌方，增加救援難度。截至當天深夜，當局動用重型機械協助，成功找到3名被埋工人，惟均已當場身亡。

事發於百東新區百色大道和百祥路交叉路口旁，現場為一高壓輸電線塔的基坑施工現場，坑約10米深、2米長、2米寬；1名工人在事故發生後20多分鐘，被現場其他工友及時救出。消防在現場使用木板、木條等對坑壁進行頂撐加固，防止二次塌方；但由於未能確定人員被埋位置，不敢投用機械挖土救人，只能利用鐵鍬等工具人力刨土救人。

至下午1時26分，救援人員發現一名被埋工人，但其身體被周圍泥土及鋼筋困住無法救出，只好以擴張器對鋼筋進行擴張的同時，不斷清除周圍障礙物開闢救援空間。未料基坑30分鐘後發生二次塌方，封堵救援通道，工人被埋更深位置，進一步增大救援難度；百色應急管理局、公安局等單位相繼到場指揮。

為加快救援進度，指揮部調派10輛挖掘機、1輛推土機到場對擴大坑道，將封住坑道口的土方刨開。至晚上6時45分，機械作業挖到前期預製的保護擋板，發現擋板下發已被泥土填實，呼叫被埋人員也沒有反應，遂決定繼續使用挖掘機挖掘。至深夜11時18分，發現3名被壓埋的施工人員，有關部門目前正有序處理善後工作。