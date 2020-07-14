105歲婦手術後平安出院　刷新患者年齡紀錄

年屆105歲高齡的寶奶奶（化名），早前因連續多日腹痛、嘔吐，被送至浙江大學醫學院附屬第一醫院後，驗出消化道穿孔需緊急進行手術。經醫生研究感染、麻醉等問題，加上術後醫護人員的悉心照料，寶奶奶終在周一（13日）康復出院，並刷新了患者年齡紀錄。

接診醫生、肝膽胰外科副主任高峰表示，寶奶奶在上月18日被送至醫院，當時奄奄一息、神情恍惚。其情況需要急診手術，惟因超高齡患者各器官功能明顯退化，手術帶有很大的風險和挑戰；但患者血壓偏低、心室率平均每分鐘140次，更出現感染性休克症狀，「只要手術治療及時，還有很大希望將她從死神手裏奪回來」。

同時，麻醉亦是手術的難題之一，其效果不僅決定手術能否成功實施，且對術中、術後患者的生命質量有很大影響。實施麻醉的張雄信副主任表示，針對患者情況，需在麻醉同時進行抗感染性休克、抗心衰及糾正心律失常等治療，麻醉時間、藥物用量都要細心研究，盡力保持患者血流動力學各方面的穩定；經主刀及麻醉醫生的努力下，手術終成功完成。

寶奶奶手術後被送入深切治療部，各項指標良好，當天就成功拔管。經過近一個月的治療，寶奶奶平安出院；其80多歲的兒子、60歲的孫子、30歲的曾孫均表示已作出最壞打算，但沒想到手術成功。