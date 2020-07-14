藍天救援隊救災被收過路費　網民︰好心無好報

重慶市藍天救援隊日前驅車200公里到貴州銅仁松桃縣，參與一宗山體滑坡的搜救工作後，其中3輛車在回程經過重慶市萬州區五橋收費站時，竟被要求付費。隊員出示銅仁松桃縣甘龍鎮人民政府開具的救援證明，亦不獲理會，隊員們最終繳納了496元（人民幣，下同，約546港元）通行費用。

隊員譚超稱，他們本月8日從重慶驅車前往貴州。經歷約20小時的搶險救援，當地政府要求所有救援隊伍先撤離一半。翌日下午，救援隊部分隊員和車輛先行撤離，車輛上搭載工具、無人機等設備返程。隊員曾與收費站的職員理論，指此次前往貴州的救援隊，出發前曾向重慶當地應急管理局報備，其他隊員回重慶時均獲放行，但對方堅持收費。

根據2004年起施行的《收費公路管理條例》第七條規定，經國務院交通主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府批准執行搶險救災任務的車輛，免交車輛通行費。

事件曝光後，引起民眾熱議，有網民替隊員不值，指好心無好報。亦有人認為隊員只出具縣級證明，而非省、直轄市及自治區級證明，對方收費亦是按章辦事。

重慶高速管理局周一（13日）回應，指社會救援車輛通行費可「先收後退」，針對事發突然，沒來得及提前申報的搶險救災車輛，高速公路收費站會先收取通行費，待救援結束並經審查核實後，在30個工作日內予以返還。