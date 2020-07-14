長江洪峰提前一日抵武漢　專家恐現「複式洪峰」

內地持續暴雨，長江水位不斷上漲，引來民眾擔憂。長江委水文局周一（13日）發布消息稱，長江中下游洪水洪峰已於當日下午通過武漢漢口至九江江段，洪峰水位28.77米，洪峰較預計周二（14日）進入湖北武漢段提前一日到達。惟水文局專家分析，長江上游和湖南洞庭湖流域周二至周四（16日）持續暴雨，不排除再有洪峰出現。

長江水文局漢口分局局長吳士夫表示，武漢關的洪峰水位為該流域自1865年有水文紀錄以來第4高水位，該段水位周二至周三（15日）將持續下降到28.57米至28.72米。水文局專家分析不排除形成「複式洪峰」，即前一輪洪峰水位沒有明顯下降，卻再出現後一輪洪峰。目前三峽水庫水位已達154.35米，超過警戒水位9.35米。另有專家認為，三峽水庫水位持續上漲對上游防洪形勢也會造成影響。

解放軍東部戰區陸軍早前已出動第71集團軍、第72集團軍等多支部隊，逾7000人到江西省九江市、安徽省銅陵市等地參與救援任務，展開巡修、封堵管湧、加固堤壩等工作。截至周日（12日），解放軍共封堵14處管湧、構築4000多米子堤、搶裝2萬多袋砂石備料等。