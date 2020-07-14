黃埔海關上半年查辦1522宗走私案　涉額逾86億人民幣

廣州黃埔海關在今年先後開展「國門利劍2020」、「藍天2020」、「護衞2020」等多個專項行動，對走私凍品、洋垃圾、野生動物及出口醫療物資等予以嚴厲打擊。截至上月底，該關口共立案查辦1522宗各類走私犯罪案件，案值合計逾86億元（人民幣，下同，約96.7億港元）。

黃埔海關指出，針對走私凍品大多未經正常渠道運輸，早前先後聯合廣州、東莞地方公安機關和海警部門，開展多輪打私行動。今年5月，海關聯合東莞市公安局開展「10.28」打擊凍品走私專項行動，查獲涉嫌走私進境的4592噸凍牛肉等凍品，查證涉案凍品萬餘噸，案值約10億元（約11.3億港元）。海關另由水上渠道查獲相關案件241宗，案值約1億元（約1.1億港元），查扣涉案船舶193艘，涉嫌走私凍品1353噸，同時查獲620噸「紅油」及大量電子產品等高價值商品。

另在今年開展禁止洋垃圾入境的「藍天2020」，上半年立案及偵辦44宗走私進口固體廢物案件，包括廢塑料5.45萬噸、廢舊鋰電池56.17噸等；另打擊走私進口貨品的「國門利劍2020」專項行動中，對汽車配件、二手醫療設備以及寄遞渠道走私等予以嚴厲打擊，其中億元以上案件共13宗，先後搗破7個走私犯罪團夥。截至上月底，黃埔海關共立案偵辦各類走私犯罪案件181宗，案值合計64.12億元（72.11億港元）；行政立案1341宗，案值22.41億元（約25.2億港元）。