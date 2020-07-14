4歲童28樓墮下重傷　1個月後奇迹康復已能站立

貴州銅仁市4歲男童嘉佳，上月從28樓家中墮下，肺部、腹腔臟器出血，全身多處骨折，手術後一直留醫深切治療部，惟重傷的嘉佳卻出現奇迹。經醫護人員悉心照顧，其病情出現明顯好轉，手術後第8 天已停用呼吸機。經1個月的治療後，他從深度昏迷至現時可與人對答如流，日前已獨自站立，甚至在攙扶下可短距離行走。

事發於上月15日下午約3時半，嘉佳母親當日與2名兒子在家，事發時正給小兒子餵飯，期間接獲親戚來電，稱屋苑內有一名孩子墮樓。她於是查看家中房間，發現兒子失蹤，最後從窗戶向下看時，才得知嘉佳墮下重傷。

目擊者指，事發後有多人圍在草坪前，嘉佳倒臥的草地上有一個約4、50厘米的土坑。他起初以為男童發病不適，之後才得知他從高處墮下，旁邊的土坑則是他墮樓時砸在草地造成，「當時我都覺得娃娃很嚴重，躺在草坪的孩子起初動了一下，之後幾乎完全昏迷」。

嘉佳被送到印江縣人民醫院救治，經各項檢查，發現他脾臟、肝臟破裂，胰腺損傷。醫生立即為他施以脾臟切除、肝臟修補、腹腔引流等手術，將腹腔內出血情況止住。他術後還伴隨外傷性胰腺挫傷，雙肺挫傷、肺出血，雙側氣胸、心臟挫傷、腦挫傷，全身多處骨折等。

經醫護人員悉心救治及護理，嘉佳病情逐漸好轉，手術後第8 天已可自行呼吸，各項生命體徵平穩，恢復狀況比預期更好。嘉佳甦醒後交代，當日到洗手間如廁，大門卻反鎖未能開門，由於樓上裝修、聲響較大，他求助無果後爬向洗手間陽台，期間不慎墮樓。他本月7日已轉到中醫康復科接受後續康復治療。