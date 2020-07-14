英國政府封殺華為　2027年清除5G設備

英國文化大臣杜永敦周二（14日）在國會下議院宣布，禁止國內電訊商12月31日後購買華為5G設備，並於2027年前排除英國5G網絡建設的中國科技巨企華為設備。執政保守黨有60名議員早前不滿計劃力度太弱，要求英國的5G及其他通訊網絡全面踢走華為，不容拖延。

美媒周一引述消息人士報道，英國已制定兩階段計劃踢走華為，國內的電訊公司今年年底後將不能在其5G網絡增添新的華為設備，下一步是2027年必須完全移除5G網絡現存的華為裝置。

約翰遜及其國安團隊將於周二的國安會議交代計劃詳情，之後會通知下議員政府的決定。英媒指，保守黨有議員要求政府禁止英國電話網絡於未來12個月購買華為設備，並於2026年完全排除華為。惟官員僅同意於2027年移除華為5G裝置，但仍可用華為的3G及4G通訊設備至2030年代。議員不滿政府的藍圖，揚言除非政府肯讓步，否則會加強反對力度。

保守黨前黨魁施志安、前脫歐事務大臣戴德偉等10名議員周一晚為此發表聯署信，稱黨內有60人反對政府計劃，警告約翰遜議員支持其通訊安全草案是以終結華為等所有高風險供應商的角色為基礎，堅持要政府在5G及其他通訊網絡要完全排除華為。

另外，中國駐英大使劉曉明周一（13日）與英國前外相文禮彬進行視訊通話，指當前中英關係正處於重要關口，雙方應切實遵守國際關係基本準則，互相尊重主權和領土完整，互不干涉內政。中國駐英大使館近日在英媒發布聲明，指中英應互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利的原則，否則雙方關係將受挫或倒退。