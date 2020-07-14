涉嚴重違紀違法　省政協前副主席受查下台

中紀委周一（13日）深夜公布兩名副部級官員因涉嫌嚴重違紀違法受查的消息，分別為遼寧省政協前副主席劉國強，及海南省政協副主席王勇，兩人同樣為副部級官員。

據公開資料顯示，1953年在遼寧本溪出生的劉國強，工程學碩士畢業後直至2001年，一直在本溪市工作，官至市委副書記、市長。2001年5月他升任遼寧省副省長、黨組成員；2013年1月至2017年1月任遼寧省政協副主席。

2005年遼寧阜新礦業集團孫家灣煤礦發生氣體爆炸事故，造成200多人死傷。當時主管遼寧省工業和安全生產工作的劉國強被停職調查，其後更被記大過處分。據悉，2009年法國航空公司一架從巴西里約熱內盧飛往巴黎的客機失事，機上228人全部喪生，當中包括劉國強的妻子陳持平。

王勇則於1957年在山東出生，擁工商管理碩士學位。王勇曾在山東工作18年，直至1991年才離開，時為共青團山東省委機關黨委專職副書記（正處級）。其後他調到海南，任職於多個單位和部門；並於2008年9月至2014年10月，出任海南省三亞市委副書記、代市長、市長。他任職三亞市代市長期間，曾就當地樓價高企回應稱，自己也買不起私樓。

2014年12月，王勇進入海南省政協工作，並於2016年1月起任該省政協副主席一職至今。繼海南省委前常委、海口市委前書記張琦之後，王勇是十九大後該省第二名下台的老虎。